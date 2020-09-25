"Взять" маньяка под Киевом помогла смелая девушка: подробности резонансного ЧП

Насильника и убийцу, который совершал преступления в Киевской и Житомирской областях, помогла остановить жительница Фастовского района.

53-летний мужчина в районе села Федоровка поджидал жертву, а когда увидел одиноко идущую девушку, то набросился на нее, ударил кулаком в лицо и попытался изнасиловать.

По информации источников OBOZREVATEL в правоохранительных органах, "дальше произошло невообразимое".

"Девушка дала жесткий отпор. А потом не только врезала насильнику в пах, но и выхватила его мобильный телефон. Затем она обратилась к полицейским, но когда те прибыли на место нападения, насильник уже исчез. Правоохранители решили проверить телефон. Не буду рассказывать все подробности, но именно благодаря мобильному и, конечно же, смелости девушки, удалось связать этого человека с убийством Антонины Шпир", – рассказал собеседник издания.

Впоследствии полицейские вышли на место жительства преступника – хутор Вишня. Несколько дней подозреваемого искали, в том числе и в лесу – с тепловизорами, а затем задержали.

Как выяснилось в результате журналистского расследования, мужчина не только убил сотрудницу Верховной Рады Антонину Шпир, но и совершил ряд нападений на женщин на территории как минимум двух регионов. Первое он совершил сразу после окончания школы.

Первую часть расследования можно прочитать тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве мужчина несколько раз ударил ножом девушку за отказ от предложения провести ее домой – преступника уже задержали полицейские. А в Обуховском районе Киевской области мужчина выстрелил в женщину, которая держала на руках маленького ребенка.