Главная Новости
12 января • обновлено в 14:40
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новости Киева

Задержаны киллеры, которых подозревают в убийстве Амины Окуевой

3.5т
Читать материал на украинском

Украинская полиция 12 января задержала группу киллеров, которых подозревают в убийстве Амины Окуевой в 2017 году.

Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков в Facebook. По его словам, задержанные подозревается в ряде еще нескольких убийств (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Полиция задержала подозреваемого в убийстве Окуевой

Полиция задержала подозреваемого в убийстве Окуевой

Facebook Арсена Авакова

"В 2017 году группа неизвестных расстреляла машину Осмаева и Окуевой на ж/д переезде под Киевом. Осмаев был ранен, была убита Амина Окуева. Автоматическое оружие было брошено киллерами на месте. Хорошо помню тот печальный день. Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств. И в том числе – в убийстве Амины", – написал глава МВД.

Аваков также уточнил, что ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступления оружии. Идут следственные действия.

Новость дополняется...

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Убийство Амины Окуевой" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Убийство Амины Окуевой
Персоны
Адам Осмаев Амина Окуева Александр Аваков
Место
Украина Киев
Теги
Министерство внутренних дел Украины Национальная полиция Украины
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
4
6
Смешно
9
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Клоуны, давайте дубль номер два. Неправдоподобно выглядит
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Киборги бабло не поделили.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги