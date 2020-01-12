Задержаны киллеры, которых подозревают в убийстве Амины Окуевой

Украинская полиция 12 января задержала группу киллеров, которых подозревают в убийстве Амины Окуевой в 2017 году.

Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков в Facebook. По его словам, задержанные подозревается в ряде еще нескольких убийств (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Полиция задержала подозреваемого в убийстве Окуевой Facebook Арсена Авакова

"В 2017 году группа неизвестных расстреляла машину Осмаева и Окуевой на ж/д переезде под Киевом. Осмаев был ранен, была убита Амина Окуева. Автоматическое оружие было брошено киллерами на месте. Хорошо помню тот печальный день. Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств. И в том числе – в убийстве Амины", – написал глава МВД.

Аваков также уточнил, что ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступления оружии. Идут следственные действия.

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