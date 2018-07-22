Патогены в воде: киевлян предупредили о серьезной опасности для здоровья

В Киеве наблюдается загрязнения реки Днепр сине-зелеными водорослями, ухудшение состояния по микробиологическим показателям, а именно содержания кишечной палочки в поверхностных водоемах, что является индикатором загрязнения любыми условными патогенными микроорганизмами.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил начальник Главного управления Госпотребслужбы в г. Киеве Олег Рубан, добавив, что согласно лабораторным исследованиям такая ситуация в реке продолжается несколько последних недель.

"Это наблюдается более пяти лет. Прежде всего это связано с нарушением водообмена реки Днепр, с киевским водохранилищем, с массовым ростом сине-зеленых водорослей", - сказал он.

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По его словам, проблему нужно решать на государственном уровне, это прежде всего очистка водохранилищ от вредителей, а также улучшение водообмена в водохранилищах.

"Ежегодно будет ухудшаться состояние реки - это естественный фактор. А есть искусственный фактор - это подключение к сливных канализаций разных субъектов хозяйствования, несанкционированное подключение на сброс воды. Нужна борьба с этим явлением", - говорит Рубан.

Беря во внимание то, что Днепр является источником питьевой воды для киевлян, начальник киевского управления Госпотребслужбы заверил, что на водоканалах делают все необходимое, чтобы обеспечить население безопасной водой.

"Из-за загрязнения реки и ухудшение микробиологического и химического состояния, усиливаются меры на водоканалах, увеличено количество реагентов и хлора для улучшения состояния воды для конечного потребителя. Киевляне обеспечены чистой и безопасной водой", - сообщил Рубан.

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