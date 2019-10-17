За заслуги перед УПЦ: известных благодетелей наградили орденами

Благодетельницу и меценатку Аллу Балан наградили орденом Украинской Православной Церкви "Святой Праведной Анны" I степени. Также президента Федерации греко-римской борьбы Украины Вадима Киселя – самой почетной наградой УПЦ – орденом святого апостола Андрея Первозванного.

Торжественная церемония награждения благодетелей УПЦ состоялась в Свято-покровском храме на Приорке 14 октября. После праздничной литургии и крестного хода, от имени митрополита Онуфрия почетные грамоты и ордена вручил Владыка Дионисий.

За заслуги перед УПЦ, помощь храмам и весомый вклад в развитие православия в Украине Балан и Киселя также наградили почетными грамотами митрополита УПЦ Киевского и всея Украины Онуфрия.

Алла Балан и Вадим Кисель

"Очень приятно быть отмеченной такой почетной наградой УПЦ, как орден Святой Праведной Анны, в столь важный праздник для всех православных христиан Украины - Покрова Пресвятой Богородицы. Хочу поздравить всех с этим светлым праздником и пожелать вам мира, добра, благополучия и Божьего благословения. Пусть Пресвятая Богородица оберегает Украину!", - сказала Балан.

Как известно, благодетельница УПЦ Алла Балан в 2017 году был отмечена Церковью орденом Святой равноапостольной княгини Ольги, в 2018 году - орденом преподобной Анастасии Киевской, а ранее в 2011 году ее деятельность была отмечена орденом "Святой Праведной Анны" III степени.

Алла Балан

"Это большая честь быть отмеченным столь ценной наградой УПЦ. Особенно приятно получить ее в такой светлый день четырех праздников: Покрова Пресвятой Богородицы, Дня защитника Украины, Дня основания УПА и Дня украинского козачества! В связи с этим хочу пожелать всем православным христианам Божьего благословения, семейного благополучия, мира, добра и счастья вашим семьям. Пусть Господь хранит Украину!", - отметил Кисель.

Известно, что Вадим Кисель является мастером спорта СССР и заслуженным тренером Украины по греко-римской борьбе, который воспитал несколько чемпионов мира и Европы, а также призеров Олимпийских игр. Вице-президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Кисель давно является меценатом и благодетелем многих храмов.

Вадим Кисель

Ранее Вадима Киселя УПЦ награждала орденом преподобного Нестора Летописца, орденом Святого Великомученика Георгия Победоносца. Также известно, что почетный президент Федерации греко-римской борьбы Украины является полным кавалером Ордена святого Князя Владимира Великого.

Отметим, что среди кавалеров ордена святого апостола Андрея Первозванного - выдающиеся деятели науки, спорта, культуры и искусства, общественные деятели и влиятельные политики. Известно, что кавалером ордена святого апостола Андрея Первозванного является мэр Харькова Геннадий Кернес, экс-президенты Украины Леонид Кучма и Петр Порошенко.

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