За сутки в Киеве остановили 30 пьяных водителей

Олег Тимченко Кияни 09:31, 27.11.2020 Обновлено: 09:40, 27.11.2020

В Киеве за прошедшие сутки патрульные остановили 30 автомобилей, водители которых находились за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе патрульной полиции Киева, на нарушителей были составлены административные материалы по статье 130 КУоАП.

Всего 26 ноября в городе произошло 95 дорожно-транспортных происшествий, из них 5 – с потерпевшими.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

  • Водитель Chevrolet устроил масштабное ДТП в Киеве на Столичном шоссе 24 ноября и соврал, что является сотрудником правоохранительных органов.

  • В Киевской области во время съемок фильма разбили эксклюзивный автомобиль – суперкар Lamborghini Huracan. Водитель разогнал машину примерно до 200 км/ч, однако потерял управление на скользкой дороге и врезался в деревья.

Комментировать
Кияни

Смотрите также

Как "россияне за деньгами малороссов" в Украину ездят

"Слугам народа" платят по $20 тысяч, чтобы они голосовали за бюджет, – Палица

Обращение к Зеленскому: у вас еще есть шанс оттолкнуться от дна

Фокин выдал, что война на Донбассе тянется из-за "высокомерия" властей Украины

В Украине предложили купить российскую вакцину от коронавируса