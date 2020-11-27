За сутки в Киеве остановили 30 пьяных водителей
В Киеве за прошедшие сутки патрульные остановили 30 автомобилей, водители которых находились за рулем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе патрульной полиции Киева, на нарушителей были составлены административные материалы по статье 130 КУоАП.
Всего 26 ноября в городе произошло 95 дорожно-транспортных происшествий, из них 5 – с потерпевшими.
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