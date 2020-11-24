За сутки в Киеве остановили 27 пьяных водителей
За прошедшие сутки в Киеве патрульные полицейские остановили 27 водителей, которые управляли автотранспортом в состоянии опьянения.
Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе патрульной полиции Киева, на нарушителей были составлены протоколы по статье 130 КУоАП.
Всего за сутки в городе патрульные зафиксировали 103 дорожно-транспортных происшествия, из них 7 – с потерпевшими.
Ранее OBOZREVATEL сообщал:
В Киеве с 16 по 22 ноября патрульная полиция зафиксировала на дорогах 716 дорожно-транспортных происшествий.
В Вышгородском районе Киевской области 22 ноября в результате столкновения Nissan и Mercedes пострадали 7 человек.