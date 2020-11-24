За сутки в Киеве остановили 27 пьяных водителей

За прошедшие сутки в Киеве патрульные полицейские остановили 27 водителей, которые управляли автотранспортом в состоянии опьянения.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе патрульной полиции Киева, на нарушителей были составлены протоколы по статье 130 КУоАП.

Всего за сутки в городе патрульные зафиксировали 103 дорожно-транспортных происшествия, из них 7 – с потерпевшими.

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