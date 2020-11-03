За смерть врача на Киевщине, погибшего от COVID-19, заплатили почти 1,6 млн грн

Obozrevatel Кияни 11:43, 3.11.2020

Семья врача-терапевта из Киевской области, который умер вследствие инфицирования COVID-19 во время выполнения профессиональных обязанностей, получит финпомощь от государства.

Как сообщает пресс-служба Фонда финансового страхования, выплата составляет 1 млн 576 тысяч гривен.

В ведомстве уточнили, что средства поступят на счет семьи на протяжении нескольких банковских дней.

Всего по состоянию на начало ноября профинансировано в соответствии с законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней" 19 семей медицинских работников.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 октября на 68 году жизни скоропостижно скончался главный санитарный врач Тульчинского района Винницкой области Николай Кириченко.

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