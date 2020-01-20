Ангел отправился в небо: в Киеве похоронили бортпроводницу самолета МАУ. Фото

В Киеве в понедельник, 20 января, похоронили 25-летнюю бортпроводницу рокового рейса PS752 Юлия Сологуб, тело которой доставили из Ирана.

Об этом сообщается на странице Дарницкой горрайонной государственной администрации Киева в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"В Дарнице провели воздушного ангела в небо... Как правило, бортпроводники называют рейс "крайним", а не "последним". Но в этот раз для всех членов экипажа и пассажиров рейса PS752 он оказался действительно последним... Сегодня Дарница предоставила последний приют одному из членов золотого экипажа – Юлии Сологуб, ей было всего 25", – сказано в сообщении.

В Киеве похоронили бортпроводницу МАУ Facebook Дарницкой горрайонной государственной администрации Киева

В Киеве похоронили бортпроводницу МАУ Facebook Дарницкой горрайонной государственной администрации Киева

В Киеве похоронили бортпроводницу МАУ Facebook Дарницкой горрайонной государственной администрации Киева

Погибшая девушка родилась на Волыни, в Нововолынске. В декабря 2019 года ей исполнилось 25 лет, бортпроводником Юлия работала около полугода.

Юлию Сологуб похоронили в Киеве Facebook Дарницкой горрайонной государственной администрации Киева

Ранее всю Украину растрогали кадры с мужем Сологуб. О гибели супруги мужчина узнал от журналистов, когда встречал самолет в "Борисполе". Услышав о катастрофе, мужчина упал на колени перед портретом жены и попросил у нее прощения, поцеловав фото.

Муж Юлии Сологуб в аэропорту Facebook quick2reply

Юлию Сологуб похоронили в Киеве Страница Юлии в соцсети

Юлию Сологуб похоронили в Киеве Страница Юлии в соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковске сотни людей вышли на площадь попрощаться с погибшей в авиакатастрофе самолета МАУ под Тегераном бортпроводницей Марией Микитюк.

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