В Киеве будут закрывать новогодние ярмарки, – Рубан

В Киеве за нарушение карантина будут наказывать организаторов новогодних ярмарок.

Как рассказал OBOZREVATEL начальник Главного управления столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан, проверкой соблюдения установленных правил займутся специалисты.

"С сегодняшнего дня (22 декабря. – Ред.) мы выходим на эти объекты. Если не соблюдаются правила, начнем приостанавливать (работу праздничных локаций. – Ред.) или передавать дела в правоохранительные органы", – подчеркнул Рубан.

Он уточнил, что во время открытия новогодних локаций среди нарушений было отмечено то, что некоторые их организаторы не информировали всех участников и гостей о необходимости карантинных ограничений.

Для того, чтобы избежать закрытия и проблем с законом, ярмаркам необходимо соблюдать простые условия.

"Основное – социальная дистанция и наличие средств индивидуальной защиты в закрытых помещениях", – резюмировал Рубан.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 19 декабря в Киеве зажгли главную новогоднюю елку Украины на Софийской площади. Несмотря на карантинные ограничения, многие посетители были без средств индивидуальной защиты и не соблюдали социальную дистанцию.