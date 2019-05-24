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"Яндекс" купил права на сериал "Слуга народа" в России: появился ответ "Квартала"

3.1тЧитать материал на украинском

Российская газета "Ведомости" сообщила, что компания "Яндекс", запрещенная в Украине, приобрела права на показ сериала "Слуга Народа" с избранным президентом Владимиром Зеленским.

В материале издания отмечается, что зрители в РФ смогут посмотреть ленту на сервисе "Кинопоиск" (заблокирован в Украине. – Ред.) по подписке.

Уточняется, что изначально в "Яндексе" заявили, что компания купила эксклюзивные права на сериал для показа в российском сегменте интернета. Позже выяснилось, что компания не приобрела эксклюзивных прав, а "Кинопоиск" является единственной площадкой, что будет транслировать ленту.

Сериал "Слуга народа. Выбор"

Сериал "Слуга народа. Выбор"

Facebook / Слуга народа

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"Это не мешает другим компаниям при желании приобрести права на сериал", – уточнил представитель "Яндекс".

В пресс-службе студия "Квартал 95" ответили "Интерфакс-Украина", что не продавали права на интернет-трансляцию сериала "Слуга народа", а международной дистрибуцией занимается шведская компания Eccho Rights.

"Слуга народа" - Владимир Зеленский в роли Василия Голобородько

"Слуга народа" - Владимир Зеленский в роли Василия Голобородько

Facebook / Слуга народа

"Международной дистрибуцией сериала "Слуга народа" и еще нескольких проектов, произведенных студией "Квартал 95", в том числе "Рассмеши комика", "Рассмеши комика. Дети", занимается компания Eccho Rights (входит в состав одной из крупнейших в Азии медиа-и развлекательных компаний CJ ENM. – Ред.)", – уточнили в ведомстве.

По данным издания, "Слуга народа" был заблокирован в России с 22 мая по просьбе правообладателя.

"Слуга народа" - главные герои

"Слуга народа" - главные герои

Facebook / Слуга народа

Как сообщал OBOZREVATEL, вокруг третьего сезона сериала "Слуга народа" в Украине еще до его выхода прогремел скандал. Комитет избирателей требовал от Зеленского оплатить показ из избирательного фонда.

В ответ коллектив студии "Квартал 95" назвал волну борьбы с лентой политическими боями без правил. В итоге сериал вышел за несколько дней до выборов президента Украины.

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Тема
Слуга народа 2
Место
Россия
Теги
ЯндекссериалНовости Россиишоу-бизнескино"Слуга Народа"
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Ну вообще насрать на то, что расейское быдло будет смотреть!
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Белый господин
Белый господин
Махал Махалыч, да смотрим уже на клоуна-президента.
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