Є відносно простий спосіб розвантажити місто від заторів.

З Білогородки, Софіївської та Петропавлівської Борщагівки, Тарасівки та Боярки, Крюківщини в Київ в’їжджає кожен ранок 153 тисячі чоловік. Фактично, через 3 в’їзди на Кільцеву, в межах всього кількох кілометрів її протяжності.

Це, орієнтовно 30-40 тисяч автівок.

Якщо б вони їхали в один ряд по трасі, то цей ряд простягнувся б від Києва до Умані.

З інших напрямків в Київ заїжджають також буквально десятки тисяч людей.

Увечері всі ці люди повертаються назад у передмістя.

Ця кількість постійно стрімко зростає. На полях, як гриби, ростуть величезні житлові квартали.

Дороги, навпаки, не ростуть, не розширюються. Їх і нема де там будувати через щільну забудову.

Якщо ще років десять тому між моїм селом Святопетрівське і Кільцевою дорогою був лише один світлофор, якщо їхати через Софіївську Борщагівку, а тягучка на цьому відрізку складала всього 5-6 машин вже на в’їзді на саму Кільцеву, то зараз світлофорів – 12, а затор починається за 3 км від Кільцевої.

З цього ж напрямку через Боярку і Вишневе на Київ є маршрут приміських електропоїздів.

Але. Вранці з 7:00 до 8:30 - всього три електрички.

Кожна з них – забита людьми в цей ранковий час, як бочка - оселедцями. Питання навіть не в тому, щоб їхати достойно хоча б з яким-небудь комфортом. Питання в тому, щоб пролізти хоч якось в середину.

Що потрібно зробити?

Запустити електрички з усіх напрямків на Київ в часи drive-time в режимі метро. Хоча б з інтервалом у 5-7 хвилин. Це півтори години ранком, і півтори години увечері.

І лише з цього напрямку в Київ не в’їде 20 тисяч автівок.

Що заважає?

Я розмовляв з цього приводу з екс-керівником Укрзалізниці Євгеном Кравцовим.

Він відповів мені, що ч̷х̷а̷т̷и̷ ̷в̷і̷н̷ ̷х̷о̷т̷і̷в̷ такий експеримент робили з Ірпінського напрямку, і він мав шалену популярність і успіх.

Так що ж?

А те, що ̷п̷і̷ш̷л̷и̷ ̷в̷и̷ ̷н̷а̷х̷̷7й̷ маршрут збитковий при вартості квитка 8 грн.

А яка беззбиткова вартість? Та всього 25 грн.

Так чому ж не встановити цю вартість та запустити нові потяги?

Тому що п̷і̷ш̷л̷и̷ ̷в̷и̷ ̷н̷а̷х̷7̷й̷ місцева влада (Кличко) не хоче компенсувати, а бабушки будуть проти, бо соціальна ж ціна.

(Кравцов не знає, що квиток на маршрутку з Боярки на метро Житомирська коштує 29 грн.)

Ну, ок, нехай ці електрички, що зараз ходять, – збиткові, а квиток соціальний, і ви нічого не можете зробити т̷о̷ч̷н̷і̷ш̷е̷,̷ ̷н̷е̷ ̷х̷о̷ч̷е̷т̷е̷,̷ ̷б̷о̷ ̷в̷а̷м̷ ̷н̷а̷ч̷х̷а̷т̷и̷.

Так залишіть ці три електрички по ціні 8 гривен, а всі інші в цей час запустіть за ціною 25+ грн.

Питання ж не лише у вартості 25 грн.

А в тому, що десятки тисяч автівок – це тисячі кубів шкідливих викидів у повітря, це тисячі зайвих літрів бензину і мільйони гривен мінус заощаджень, це зайві тисячі годин, які громадяни проводять в автівках.

Про навантаження на дороги навіть не кажу.

Що заважає? А те, щ̷о̷ ̷п̷і̷ш̷л̷и̷ ̷в̷и̷ ̷н̷а̷х̷̷7й̷ нічого не заважає. У великих містах багатьох країн ЄС саме так і працюють передміські електрички.

Писав і Кличку під його постами це багато разів. Але з таким же успіхом можна було кричати у колодязь.

Хто там балотується в мери з адекватних людей, може візьмете на замітку?