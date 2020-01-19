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19 января • обновлено в 15:43
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Яйца, петарды и задержания: как в Киеве прошло шествие антифашистов. Фото

2.1т
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На Михайловской площади в Киеве 19 января десятки человек собрались почтили память адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, которых убили в Москве в 2009 году.

Участники вышли на ежегодную акцию с плакатами "Помнить – значит бороться", "Прощай, террор" и "Я против ненависти". Об этом сообщает LB.ua (чтобы посмотреть фото и видео доскролльте страницу до конца).

При этом одновременно с протестом на площадь неподалеку от здания МИД Украины пришли также десятки людей, среди которых ребята в балаклавах.

Акция памяти правозащитника Маркелова и журналистки Бабуровой в Киеве

Акция памяти правозащитника Маркелова и журналистки Бабуровой в Киеве

Они попытались забросать участников яйцами, но их действия пресекли правоохранители.

Акция в Киеве

Акция в Киеве

LB.ua

Акция в Киеве

Акция в Киеве

LB.ua

Также отмечается, что в конце акции в толпу ее участников кто-то бросил несколько петард. В последствии были задержаны около 10 человек.

Акция в Киеве

Акция в Киеве

LB.ua

Акция в Киеве

Акция в Киеве

LB.ua

Акция в Киеве

Акция в Киеве

LB.ua

Однако в Нацполиции инцидент пока не прокомментировали.

Акция в Киеве

Акция в Киеве

LB.ua

Акция в Киеве

Акция в Киеве

LB.ua

Акция в Киеве

Акция в Киеве

LB.ua

Акция в Киеве

Акция в Киеве

LB.ua

Акция в Киеве

Акция в Киеве

LB.ua

Акция в Киеве

Акция в Киеве

LB.ua

Акция в Киеве

Акция в Киеве

LB.ua

Акция в Киеве

Акция в Киеве

LB.ua

Акция в Киеве

Акция в Киеве

LB.ua

Акция в Киеве

Акция в Киеве

LB.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным полиции, в 2015 году около 250 человек приняли участие в санкционированном шествии антифашистов в Москве в память убитых адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Были задержаны 10 человек, в том числе несовершеннолетние.

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Читайте все новости по теме "Акции протеста в Киеве" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Тема
Акции протеста в Киеве
Место
Украина Киев
Теги
Национальная полиция Украины протест
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Комментарии
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Ку Алексей
Ку Алексей
"ребята в балаклавах." - так мило.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Что мы имеем? Противостояние. С одной стороны - антифaшисты, с другой - люди в балаклавах и с "червоно-чорними прапорами", которые тем самым признаются в том, что они фaшисты. По-моему, так, другие варианты мне в голову не приходят.
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