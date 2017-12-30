"Я верю в чудо!" Братья Кличко записали трогательное видео к Новому году

Братья Владимир и Виталий Кличко записали трогательное видео к Новому году.

В нем они предстали в образе Дедов Морозов. Ролик выложили на официальной странице мэра Киева в Facebook.

"Друзья! Пусть следующий год будет лучше, удачнее и исполнятся самые заветные мечты. Я желаю всем мира, любви родных и близких и чудес вокруг - маленьких и больших. Творите добро и оно пойдет за вами!" - говорится в обращении Виталия Кличко.

Ранее "Обозреватель" предложил открытки и поздравления к Новому году-2018.