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"Я верю в чудо!" Братья Кличко записали трогательное видео к Новому году

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Братья Владимир и Виталий Кличко записали трогательное видео к Новому году.

В нем они предстали в образе Дедов Морозов. Ролик выложили на официальной странице мэра Киева в Facebook.

"Друзья! Пусть следующий год будет лучше, удачнее и исполнятся самые заветные мечты. Я желаю всем мира, любви родных и близких и чудес вокруг - маленьких и больших. Творите добро и оно пойдет за вами!" - говорится в обращении Виталия Кличко.

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Ранее "Обозреватель" предложил открытки и поздравления к Новому году-2018.

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Темы
Новый годНовости Киева и Киевской области
Персоны
Виталий КличкоВладимир Кличко
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