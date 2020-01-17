"Я не отказываюсь": Ткаченко раскрыл планы на выборы мэра Киева

Народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель комитета Совета по информационной политике Верховной Рады Александр Ткаченко заявил, что не отказывается от планов стать мэром Киева.

Своей позицией политик поделился в комментарии радио "НВ". Нардеп отметил, что судьба Киева для него – приоритет, но добавил, что сейчас рано что-либо утверждать.

"От интереса в Киеве я не отказываюсь. Я хочу этого вызова. Но политика – это искусство компромиссов, и просто идти в кампанию, в которой ты будешь участвовать, а не побеждать, мне бы не хотелось, поэтому я сейчас такой осторожный в оценках", – заявил Ткаченко.

Ткаченко раскрыл планы на выборы мэра Киева depo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Слуге народа" заявили, что выдвиженцем от партии на местных выборах в Киеве на должность мэра столицы станет Ткаченко.

Нардеп рассказал, что в Верховной Раде Украины создано межфракционное депутатское объединение "Новый Киев".

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