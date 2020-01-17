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17 января • обновлено в 17:40
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"Я не отказываюсь": Ткаченко раскрыл планы на выборы мэра Киева

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Народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель комитета Совета по информационной политике Верховной Рады Александр Ткаченко заявил, что не отказывается от планов стать мэром Киева.

Своей позицией политик поделился в комментарии радио "НВ". Нардеп отметил, что судьба Киева для него – приоритет, но добавил, что сейчас рано что-либо утверждать.

"От интереса в Киеве я не отказываюсь. Я хочу этого вызова. Но политика – это искусство компромиссов, и просто идти в кампанию, в которой ты будешь участвовать, а не побеждать, мне бы не хотелось, поэтому я сейчас такой осторожный в оценках", – заявил Ткаченко.

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Ткаченко раскрыл планы на выборы мэра Киева

Ткаченко раскрыл планы на выборы мэра Киева

depo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Слуге народа" заявили, что выдвиженцем от партии на местных выборах в Киеве на должность мэра столицы станет Ткаченко.

Нардеп рассказал, что в Верховной Раде Украины создано межфракционное депутатское объединение "Новый Киев".

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Новости Киева и Киевской области Выборы в Киеве
Персона
Александр Ткаченко
Место
Украина
Тег
Сериал Слуга Народа
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Гоша Злой
Гоша Злой
смешной штемп)
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