"Выносил дочурку на руках": что стряслось с самолетом в аэропорту "Киев"

Самолет, который совершил экстремальную посадку в четверг, 14 июня, в аэропорту "Киев", не горел.

Об этом OBOZREVATEL сообщила пресс-секретарь аэропорта Галина Богданенко. "Самолет перед посадкой не горел, это точно. Действительно, он выкатился за взлетно-посадочную полосу на грунт. Шел ливень, поэтому земля оказалась слишком мягкой, и он увяз, шасси получили повреждения. При этом он задел фонари, завалился на бок и повредил крыло", - рассказала Богданенко.

По ее словам, черные ящики сразу изъяли и сейчас авиаэксперты проводят расследование. "Тут может быть комплекс причин. Техническое состояние самолета, ошибка пилота, погодные условия. Вечером шел сильный дождь, была гроза, сильный ветер. Но сцепление шасси с землей были в норме, и такая погода позволяла садить самолет", - говорит Богданенко.

Также в аэропорту говорят, что никто из пассажиров не пострадал. "Да, был стресс у людей, шок. Но травм никто не получил".

Однако один из пассажиров рейса - Иван - сообщил OBOZREVATEL, что медики в терминал приехали через полтора часа. "Я сидел в пятом ряду. При посадке самолет понесло со взлетной полосы влево. Дым был - это факт. Что именно горело не скажу, так как на руках выносил свою дочурку. Я помню, что кто-то кричал, что загорелось колесо. Позже в терминале один из пассажиров, который сидел в левой части, говорил, что перед посадкой задымилось левое крыло. В Анталии самолет компании "Bravo" задержали на три часа, толком не объяснили почему. Сказали, мол, задержка по прибытии в Турцию", - сказал Иван.

Как сообщал OBOZREVATEL, ситуация во время приземления в аэропорту "Киев" была более сложной, чем утверждают представители "Жулян". Об этом заявила пассажир авиарейса 4406 Анталия-Киев Александра.