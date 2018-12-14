Взрыв в Фастове: появились свежие фото разрушенного дома

Из-за мощного взрыва в одной из многоэтажек города Фастов Киевской области, который раздался утром 14 декабря, повреждены 27 квартир, в которых проживали 63 человека.

Подлежит ли восстановлению дом, пока не известно, пишет Информатор. По данным с места происшествия, спасатели на протяжении всего дня разбирают завалы разрушенных конструкций.

Значительные повреждения хорошо видно с высоты. Как сообщалось, основной удар пришелся на верхние этажи.

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

Ко всем неравнодушным обратились с просьбой помощи пострадавшим жильцам. "Требуются средства личной гигиены и продукты питания, которые можно передавать на пищеблок Центральной районной больницы по улице Толстого и на пункт эвакуации в помещении больницы по адресу улица Киевская, 57", — сказано в сообщении.

Информатор

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, взрыв в пятиэтажке по улице Садовой, 10 в самом центре Фастова прогремел утром 14 декабря. В результате пострадал один мужчина — он травмировал ногу после падения с пятого этажа. Жильцы дома также рассказали, как им удалось спастись в момент ЧП.