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/Новости Киева

Взрыв многоэтажки в Фастове: спасатели нашли под завалами тела

2.4тЧитать материал на украинском

Под завалами полуразрушеной пятиэтажки в Фастове Киевской области, в которой утром 14 декабря раздался взрыв, нашли два тела мужчины и женщины.

Это произошло в 21.45, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Спасательная операция продолжается.

"В 21:45 из-под завалов здания в г. Фастов Киевской области достали два тела мужчины и женщины. Поисково-спасательные работы продолжаются. Спасатели ГСЧС проводят работы по разборке завала на 3-м этаже дома", — сказано в сообщении.

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Взрыв многоэтажки в Фастове: спасатели нашли под завалами тела

Пресс-служба ГСЧС

Взрыв многоэтажки в Фастове: спасатели нашли под завалами тела

Пресс-служба ГСЧС

Взрыв многоэтажки в Фастове: спасатели нашли под завалами тела

Пресс-служба ГСЧС

Взрыв многоэтажки в Фастове: спасатели нашли под завалами тела

Пресс-служба ГСЧС

Как сообщал OBOZREVATEL, взрыв в пятиэтажке по улице Садовой, 10 в самом центре Фастова прогремел утром 14 декабря. В результате в больницу был доставлен один мужчина — он травмировал ногу после падения с пятого этажа.

Сотрудники "Киевоблгаза" опровергли версию с утечкой бытового газа. Для расследования причин ЧП была создана комиссия.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
Теги
взрывГосЧС
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