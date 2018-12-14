Взрыв многоэтажки в Фастове: спасатели нашли под завалами тела

Под завалами полуразрушеной пятиэтажки в Фастове Киевской области, в которой утром 14 декабря раздался взрыв, нашли два тела мужчины и женщины.

Это произошло в 21.45, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Спасательная операция продолжается.

"В 21:45 из-под завалов здания в г. Фастов Киевской области достали два тела мужчины и женщины. Поисково-спасательные работы продолжаются. Спасатели ГСЧС проводят работы по разборке завала на 3-м этаже дома", — сказано в сообщении.

Пресс-служба ГСЧС

Пресс-служба ГСЧС

Пресс-служба ГСЧС

Пресс-служба ГСЧС

Как сообщал OBOZREVATEL, взрыв в пятиэтажке по улице Садовой, 10 в самом центре Фастова прогремел утром 14 декабря. В результате в больницу был доставлен один мужчина — он травмировал ногу после падения с пятого этажа.

Сотрудники "Киевоблгаза" опровергли версию с утечкой бытового газа. Для расследования причин ЧП была создана комиссия.