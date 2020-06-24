Взрыв дома в Киеве: в КГГА могут организовать проверку всего жилого фонда

Власти могут организовать проверку всего жилого фонда столицы, в котором проведен газ, из-за взрыва в многоэтажке по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5.

Рассматривать такую возможность будут после результатов проведенных экспертиз, если подтвердят версию ЧП об утечке газа, сообщила OBOZREVATEL советник зампредседателя КГГА Петра Пантелеева Юлия Грамотная.

"Давайте дождемся выводов экспертизы. Как только они будут и подтвердят, что причиной взрыва была неправильная эксплуатация внутридомовой газотранспортной сети, мы инициируем и организуем соответствующие проверки по всему городу, чтобы не допустить подобных случаев в будущем", – заявила она.

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