Взрыв дома в Киеве: пострадавшим показали подаренные Зеленским квартиры. Фото

Киевлянам, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажке на Позняках, показали новые квартиры в Жилищном комплексе "Кришталеві джерела".

Народный депутат Леся Забуранная в Facebook заверила: квартиры – просторные, светлые и с удобной планировкой. Все 12 квартир расположены в жилом комплексе вблизи парка "Феофания". Заселиться в них люди пока не смогут: помещение новые и нуждаются в ремонте.

Готовы из них только четыре. Две – для тех, у кого в результате обвала погибли родные. Другим семьям обещают показать квартиры в ближайшее время, потому что там еще продолжаются строительные работы.

Пострадавшим в результате взрыва дома в Киеве показали новые квартиры Фото Николая Лазаренко

Пострадавшим в результате взрыва дома в Киеве показали новые квартиры Фото Николая Лазаренко

Пострадавшим в результате взрыва дома в Киеве показали новые квартиры Фото Николая Лазаренко

Представитель застройщика заверил, что будущие жители этих квартир не заплатят ни копейки за переоформление документов. А ремонт будет сделан за средства города.

Пострадавшим в результате взрыва дома в Киеве показали новые квартиры Фото Николая Лазаренко

Пострадавшим в результате взрыва дома в Киеве показали новые квартиры Фото Николая Лазаренко

Пострадавшим в результате взрыва дома в Киеве показали новые квартиры Фото Николая Лазаренко

"Мы четко осознаем, что эта трагедия останется навсегда, и, к сожалению, не вернет погибших. Но увидеть улыбку на лице пострадавших людей сегодня – это уже надежда на то, что жизнь продолжается и люди со временем психологически восстановятся", – отметила Забуранная .

Facebook Леси Забуранная

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