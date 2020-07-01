Взрыв дома в Киеве: пострадавшим показали подаренные Зеленским квартиры. Фото
Киевлянам, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажке на Позняках, показали новые квартиры в Жилищном комплексе "Кришталеві джерела".
Народный депутат Леся Забуранная в Facebook заверила: квартиры – просторные, светлые и с удобной планировкой. Все 12 квартир расположены в жилом комплексе вблизи парка "Феофания". Заселиться в них люди пока не смогут: помещение новые и нуждаются в ремонте.
Готовы из них только четыре. Две – для тех, у кого в результате обвала погибли родные. Другим семьям обещают показать квартиры в ближайшее время, потому что там еще продолжаются строительные работы.
Представитель застройщика заверил, что будущие жители этих квартир не заплатят ни копейки за переоформление документов. А ремонт будет сделан за средства города.
"Мы четко осознаем, что эта трагедия останется навсегда, и, к сожалению, не вернет погибших. Но увидеть улыбку на лице пострадавших людей сегодня – это уже надежда на то, что жизнь продолжается и люди со временем психологически восстановятся", – отметила Забуранная .
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Дарницком районе Киева примерно в 10:00 21 июня произошел взрыв в жилом доме. В результате были повреждены несколько этажей.
Было обнаружено тела пяти жертв взрыва в жилом доме на Позняках в Киеве, а в МВД решили рассматривать две версии ЧП.
Президент Украины Владимир Зеленский передал ключи от нового жилья людям, пострадавшим в результате взрыва в жилом многоэтажном доме на Позняках в Киеве.