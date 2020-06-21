Взрыв дома в Киеве: из-под завалов достали ребенка, его родителей ищут

Спасатели обнаружили малолетнего ребенка под завалами дома на Позняках в Киеве, в котором произошел взрыв газа.

Как пишет "Сегодня", ребенка уже увезли с места происшествия, сейчас он находится в безопасности.

"Однако известно, что его родители могли все еще остаться под завалами, их найти пока не удалось. Спасатели продолжают поиски и эвакуацию пострадавших при взрыве", – говорится в сообщении.

Сотрудники ГСЧС действуют очень осторожно, поскольку повреждены несущие конструкции здания. Есть угроза обвала 9-10 этажей.

"Работает кран. Спасатели вынуждены действовать очень осторожно, так как несущие конструкции повреждены. Делают все, чтобы не упал 9 и 10 этаж", – отмечает издание.

На месте происшествия находятся мэр Киева Виталий Кличко и министр внутренних дел Арсен Аваков.

На место взрыва прибыли Виталий Кличко и Арсен Аваков ("Страна")

На место взрыва прибыли Виталий Кличко и Арсен Аваков ("Страна")

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева примерно в 10:00 21 июня произошел взрыв газа в девятиэтажке. В результате были повреждены несколько этажей. По данным управления ГСЧС в столице, два человека погибли.

При взрыве осколки разлетелись на 20 метров от эпицентра.