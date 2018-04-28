Взрыв авто в Киеве: новые детали и видео

Очевидцы взрыва автомобиля в Киеве в пятницу, 27 апреля, рассказали, что пострадавший водитель после взрыва звал на помощь.

Так, по словам охранника палатки в парке Юрия Стефанюка, автомобиль тронулся со светофора и почти сразу спереди что-то взорвалось, после чего загорелся салон, сообщает ТСН.

"Прилетело стекло, а затем начал водитель кричать: "Помогите, помогите!" Он в сознании был, порезы осколочные, локоть - сильное кровотечение... Лицо было в саже", - рассказал Стефанюк.

Свидетели рассказали, что взрыв произошел в салоне легковушки со стороны переднего пассажира. И поэтому шансов его спасти не было.

"Там, где пассажир сидел - его сторона больше горела. Он даже не шевелился", - отметила работница пиццерии Виктория Татарчук.

Прохожие достали водителя из машины и стали оказывать ему медицинскую помощь, накладывать жгуты. Мужчина, прежде чем потерять сознание, просил сообщить родным.

"Скорая" приехала через несколько минут после взрыва и госпитализировала водителя в Больницу скорой помощи. Мужчине сделали операцию, он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По словам полицейских, следователи еще не опрашивали водителя легковушки. Сейчас выясняют, как граната оказалась в автомобиле.

Как сообщал "Обозреватель", 27 апреля около 22:00 на столичных Поздняках взорвалась легковушка, в результате чего один человек погиб и один получил тяжелые ранения.

Позднее источники сообщили, что погибшим оказался 45-летний журналист Виталий Кукса, который служил в АТО связистом.

Ранее полиция назвала две версии ЧП.