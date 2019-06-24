Вытаскивали за ноги: в сеть попало курьезное видео с номинантом на "премию Дарвина"

В Деснянском районе Киева спасатели ГСЧС вытащили из бетонного вентиляционного отверстия мужчину.
Как передает "Киев Оперативный", он пытался достать телефон из дыры, но застрял и не смог самостоятельно выбраться.
"Премию Дарвина этому человеку! На Цветаевой, 18 у одного из чуваков мобильный телефон упал в эту дыру, а этот человек вызвался помочь за 500 гривен и застрял", - сказано в сообщении.
Примечательно, что своей цели мужчина таки добился, достав телефон.
Премію Дарвіна цьому чоловіку!— Киев Оперативный (@KyivOperativ) 23 июня 2019 г.
На Цвєтаєвої, 18, у одного із чуваків мобільний телефон впав у цю дірку, а цей чолов‘яга визвався допомогти за 500 гривень і застряг.
На щастя, рятувальники #ДСНС вчасно витягли "заробітчанина". pic.twitter.com/pakBiVsg7M
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне курьезный эпизод произошел в Харькове, где местные нашли "знатный джакузи" для борьбы с жарой.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!