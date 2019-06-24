Вытаскивали за ноги: в сеть попало курьезное видео с номинантом на "премию Дарвина"

В Деснянском районе Киева спасатели ГСЧС вытащили из бетонного вентиляционного отверстия мужчину.

Как передает "Киев Оперативный", он пытался достать телефон из дыры, но застрял и не смог самостоятельно выбраться.

"Премию Дарвина этому человеку! На Цветаевой, 18 у одного из чуваков мобильный телефон упал в эту дыру, а этот человек вызвался помочь за 500 гривен и застрял", - сказано в сообщении.

Примечательно, что своей цели мужчина таки добился, достав телефон.

Премію Дарвіна цьому чоловіку!



На Цвєтаєвої, 18, у одного із чуваків мобільний телефон впав у цю дірку, а цей чолов‘яга визвався допомогти за 500 гривень і застряг.

На щастя, рятувальники #ДСНС вчасно витягли "заробітчанина". pic.twitter.com/pakBiVsg7M — Киев Оперативный (@KyivOperativ) 23 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне курьезный эпизод произошел в Харькове, где местные нашли "знатный джакузи" для борьбы с жарой.

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