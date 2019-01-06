Вышла в магазин: под Киевом женщину насмерть сбил поезд

В Лесной Буче (Киевская область) поезд насмерть сбил 48-летнюю женщину.

Как сообщается в Facebook на странице dtp.kiev.ua, ЧП произошло из-за того, что женщина не заметила поезд, поскольку шла в капюшоне.

"Люди говорят, вышла в магазин и тут такое! С ее мобильника позвонили сыну и сообщили о смерти. Домой она не дошла буквально пару км. Не увидела поезд, так как был на ней капюшон, это все!" — рассказали очевидцы трагедии.

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первое подобное смертельное ЧП на Киевщине. Ранее недалеко от столицы женщину насмерть сбил скоростной поезд. Она скончалась мгновенно из-за множества травм.