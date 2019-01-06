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Вышла в магазин: под Киевом женщину насмерть сбил поезд

1.7тЧитать материал на украинском

В Лесной Буче (Киевская область) поезд насмерть сбил 48-летнюю женщину.

Как сообщается в Facebook на странице dtp.kiev.ua, ЧП произошло из-за того, что женщина не заметила поезд, поскольку шла в капюшоне.

"Люди говорят, вышла в магазин и тут такое! С ее мобильника позвонили сыну и сообщили о смерти. Домой она не дошла буквально пару км. Не увидела поезд, так как был на ней капюшон, это все!" — рассказали очевидцы трагедии.

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Вышла в магазин: под Киевом женщину насмерть сбил поезд

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первое подобное смертельное ЧП на Киевщине. Ранее недалеко от столицы женщину насмерть сбил скоростной поезд. Она скончалась мгновенно из-за множества травм.

Место
УкраинаКиев
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