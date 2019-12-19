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19 декабря • обновлено в 14:54
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"Вырезать, как кроликов!" Протестующий под Радой пригрозил нардепам

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Один из участников акции протеста под Верховной Радой против введения рынка земли в Украине резко высказался в адрес народных депутатов, которые собрались голосовать за соответствующий законопроект.

В частности, в комментарии журналистам он сказал, что сам документ даже не читал, но считает, что в таком виде закон принимать нельзя. Видео опубликовала на своей странице в Facebook корреспондент "Эспрессо" Марина Данилюк-Ермолаева (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Не читал, но я против продажи украинской земли", – признался он.

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Протестующий резко высказался о нардепах и рынке земли

Протестующий резко высказался о нардепах и рынке земли

Facebook/Marina Daniluk-Yarmolaeva

Кроме этого, старик поделился мыслями о том, что будет, когда парламентарии таки проголосуют за законопроект о продаже украинской земли в существующем виде.

"Если они это сделают, мы их будем тихонько вырезать, как кроликов!" – заявил протестующий.

В то же время в комментариях под соответствующим постом люди предполагают, что дедушка пришел на митинг "отрабатывать свои деньги", имея в виду, что некоторые из митингующих проплаченные.

Скриншот

Скриншот

Facebook/Marina Daniluk-Yarmolaeva

Скриншот

Скриншот

Facebook/Marina Daniluk-Yarmolaeva

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 19 декабря, под Верховной Радой вновь собрались протестующие, а правоохранители, через анонсирования очередных протестов, в усиленном режиме обеспечивали публичную безопасность и порядок в Киеве.

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Автор
Марта Рок
Темы
Акции протеста в Киеве Рынок земли в Украине
Место
Украина Киев
Теги
Верховная Рада Украины депутат законопроект Земля видео
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Самое смешное: сам документ даже не читал, но считает, что в таком виде закон принимать нельзя. Кто-нибудь может мне объяснить логику этого индивида ?
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Хотя догадываюсь, что его никакой документ не устроит, останавливающий эту вакханалию в Киеве и заставляющий таких де-би-лов идти работать !
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Одна здравая мысль. Как кроликов))). Надо сейчас начинать. Потом поздно будет.
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