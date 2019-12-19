"Вырезать, как кроликов!" Протестующий под Радой пригрозил нардепам

Один из участников акции протеста под Верховной Радой против введения рынка земли в Украине резко высказался в адрес народных депутатов, которые собрались голосовать за соответствующий законопроект.
В частности, в комментарии журналистам он сказал, что сам документ даже не читал, но считает, что в таком виде закон принимать нельзя. Видео опубликовала на своей странице в Facebook корреспондент "Эспрессо" Марина Данилюк-Ермолаева (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Не читал, но я против продажи украинской земли", – признался он.
Протестующий резко высказался о нардепах и рынке земли
Facebook/Marina Daniluk-Yarmolaeva
Кроме этого, старик поделился мыслями о том, что будет, когда парламентарии таки проголосуют за законопроект о продаже украинской земли в существующем виде.
"Если они это сделают, мы их будем тихонько вырезать, как кроликов!" – заявил протестующий.
В то же время в комментариях под соответствующим постом люди предполагают, что дедушка пришел на митинг "отрабатывать свои деньги", имея в виду, что некоторые из митингующих проплаченные.
Скриншот
Facebook/Marina Daniluk-Yarmolaeva
Скриншот
Facebook/Marina Daniluk-Yarmolaeva
Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 19 декабря, под Верховной Радой вновь собрались протестующие, а правоохранители, через анонсирования очередных протестов, в усиленном режиме обеспечивали публичную безопасность и порядок в Киеве.
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