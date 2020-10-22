Выбори в Киеве: Кличко рассказал, как подготовился город

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе делают все возможное, чтобы местные выборы 25 октября состоялись безопасно и законно.

В ходе онлайн пресс-конференции в четверг, 22 октября, мэр отметил, что на все избирательные участки уже доставили дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты. Деньги на это были выделены из бюджета столицы.

"Чтобы обеспечить правопорядок и предотвратить чрезвычайные ситуации, полиция столицы и спасатели с субботы будут нести службу в усиленном режиме. Помогать им будет и Муниципальная охрана", – сообщил Кличко.

Он отметил, что на днях все службы провели совместные учения. Отрабатывали действия при завозе избирательной документации в ТИК, участковых избирательных комиссий, взятие комиссий под охрану. А также – обеспечения законности в день "тишины", в день голосования и при подсчете результатов и перемещения документации из участковых комиссий в территориальную.

"Мы все надеемся, что выборы состоятся безопасно и без нарушений закона. Это очень важно! Как для здоровья людей, которые придут голосовать. Так и для демократичности и прозрачности их выбора", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Национальной полиции Игорь Клименко рассказал, что во время избирательной кампании накануне местных выборов 2020 году в Украине выявили множество манипуляций и правонарушений. Наихудшая ситуация сложилась в крупных городах и крупных объединенных территориальных общинах.