Вятрович сказал, кто разберется с ромами

Только правоохранительные органы Украины вправе предпринимать те или иные действия в отношении ромов в Киеве.

"Только правоохранительные органы имеют монополию на насилие", - сказал в интервью "Обозревателю" директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Комментируя случаи нападения на ромов в столице, факт уничтожения палаточного городка на Лысой горе, он подчеркнул: "Я считаю, что любыми делами, касающимися того, что называется наведением порядка, в Украине должны заниматься исключительно правоохранительные органы".

Историк также убежден: "Любые обвинения кого бы то ни было по этнической принадлежности являются абсолютно некорректными и могут приводить к нарушению прав людей".

"Обозреватель" спросил, как следовало бы решить проблему. "Мне трудно сказать. Но в любом случае этот вопрос должна решать власть и правоохранительные органы", - подчеркнул Вятрович.

Как писал "Обозреватель", советник министра МВД Зорян Шкирякзаявил: при любых правонарушениях со стороны ромов нужно обращаться в полицию, но насильственные действия в отношении этнических групп недопустимы, ведь они являются гражданами Украины. В Национальной полиции города Киева сообщили о том, что для защиты прав ромовсоздадут рабочую группу, состоящую из полиции, правозащитников и местных властей.