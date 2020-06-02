Готов ли Киев к смягчению карантина на фоне новой вспышки COVID-19: за и против

Эпидемиологи уверены, что причин для ужесточения карантина в Киеве нет

Несмотря на это, столица также объявила о снятии части запретов

По данным Минздрава, Киев и ряд областей не соответствуют критериям по смягчению ограничений

Открылись спортзалы и бассейны, разрешается посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, работают железнодорожные и международные перевозки.

С 1 июня в Украине стартовал третий этап выхода из карантина

Киев продолжает планово внедрять этапы послабления карантина, несмотря на то, что столица является одним из лидеров по заболеваемости коронавирусом среди регионов Украины. В Минздраве поясняют, что в стране введен адаптивный карантин, и решение по снятию тех или иных ограничений принимается на местах.

В то же время в Киеве расширили критерии, которые позволяют столице вводить дальнейшие ослабления. Готов ли город снимать ограничения, учитывая неутешительную статистику, – узнавал OBOZREVATEL.

Смягчение карантина: в чем проблема?

Согласно данным Минздрава Украины, по состоянию на 2 июня эпидемиологическая ситуация не позволяет смягчить карантин в Киеве и пяти областях. Пойти на ослабление ограничительных мер разрешается лишь в случае, если количество новых случаев за неделю составит 12 заболевших на 100 тысяч населения.

У Киева этот показатель равен 12,17, а 1 июня он и вовсе составлял 13,18, что несколько превышает норму.

Показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий состоянию на 2 июня Минздрав

Министр охраны здоровья Максим Степанов, отвечая на вопрос OBOZREVATEL, сообщил, что ведомство согласно установленным критериям определяет количество зараженных за неделю, и, исходя из статистки, решение должно приниматься на местном уровне.

"У нас достаточно четко прописаны критерии и признаки смягчения карантина. Если мы говорим о количестве заболевших, то этот критерий называется инцидентность, то есть мы определяем количество заболевших за последние 7 дней. Уже потом решение о смягчении карантина принимает региональная комиссия ТЭБ и ЧС на основе того постановления относительно критериев смягчения", – подчеркнул Степанов.

Максим Степанов "Главком"

В то же время стало известно, что по решению столичной комиссии ТЭБ и ЧС в городе решающий показатель был увеличен до 24 заболевших на 100 тысяч населения. Кроме того, изменили и критерий по заполняемости больниц – до 75%. Таким образом, Киев вполне может следовать этапам послабления согласно плану Минздрава.

Мнения разделились

Вопрос о нецелесообразности послабления карантина в Киеве возник после того, как были озвучены данные о количестве зараженных по состоянию на 31 мая. За день показатель достиг 81 заразившегося. После этого мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в городе была зафиксирована вспышка заболевания в Свято-Вознесенском Фроловском женском монастыре.

Эпидемиологи же говорят, что локальные пики не должны влиять на общую ситуацию по городу и быть причиной отказа от смягчения карантина. Врач Людмила Мухарская отметила в комментарии OBOZREVATEL, что два дня превышения нормы еще не показатель, эпидемиологическую обстановку стоит отслеживать на протяжении 5-7 дней.

"Если на этом отрезке времени цифры не будут соответствовать нормам, тогда есть вероятность рассмотрения иных мероприятий, возможно, возникнет вопрос об отмене послабления. Насколько известно, заболеваемость в Киеве немного выросла за счет вспышки в закрытом коллективе, а не среди общего населения. Поэтому еще стоит смотреть", – говорит она.

Причин для усиления карантина в Киева пока нет

Не видит причин для отмены послабления ограничений и заведующая лаборатории гриппа НИИ эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Алла Мироненко. Но медик подчеркивает, что люди должны соблюдать все предписанные меры безопасности.

"Это (старт третьего этапа выхода из карантина, – ред.) нельзя назвать поспешным решением, карантин вообще по-другому надо было организовывать, не закрывать всех. Но ведь боялись, что медицинская система не справится. Но от того, что мы всех закроем и не будем общаться, ничего не изменится. Если люди не переболели и не имеют иммунитета, все равно они в зоне риска", – сказала она в комментарии OBOZREVATEL.

Депутат Киевсовета и член постоянной комиссии по вопросам охраны здоровья Александр Пабат считает, что послабления уже не остановить. Более того, по его словам, введение жесткого карантина в столице не имело никакого смысла, так как за это время столица так и не подготовилась к его послаблению и возможному росту заболеваемости.

"Карантин никак не изменил состояние подготовки, или готовности к борьбе с коронавирусом. Лаборатории у нас не справляются с количеством ПЦР-тестов, а прошло уже три месяца, почему не наладили процесс. Когда пошли вспышки в интернатах, домах престарелых и других, как оказалось, никто и не думал, что там нужно массово тестировать людей. А сколько у нас болеет врачей, которые не связаны с больными коронавирусом", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Что происходит в Киеве сейчас

С понедельника, 1 июня, в столице открыли:

• детские сады (которые выполнили требования и регламенты для безопасной работы в этой ситуации),

• спортивные комплексы, залы и фитнес-центры,

• детские спортивные школы,

• учреждения профессионально-технического образования для выпускников и абитуриентов.

В Украине стартовал третий этап ослабления карантина Минздрав

При этом Кличко заявил о готовности в случае увеличения количества больных COVID-19 пересмотреть ослабление карантина и вернуться к ограничениям.

"Правительство определило показатели, по которым можно вводить послабления. Мы же разработали алгоритм, по которому в случае ухудшения эпидемиологической ситуации город будет принимать меры и усиливать ограничения", – сказал Кличко.

Пока же количество людей, зараженных COVID-19 в Киеве, перевалило за 3000, город находится на втором месте по уровню заболеваемости среди регионов.

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