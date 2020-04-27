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27 апреля • обновлено в 21:36
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Вспышка коронавируса произошла в еще одном общежитии Киевщины

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В общежитии Петропавловской Борщаговки Киевской области произошла вспышка коронавируса COVID-19.

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Распространение началось с парня, у которого не было симптомов, сообщается на сайте Киевской ОГА.

Пошло с бессимптомного носителя: в еще одном общежитии Киевщины произошла вспышка COVID-19

20-этажное здание, в котором проживает 152 человека (в основном иностранные студенты), расположено по улице Бархатная 18-а. В общежитии блочная система, на каждом этаже расположено по четыре блока (на каждые три комнаты совместные кухня и санузел). Оно принадлежит частному вузу.

По данным на 27 апреля, заболели семь человек, среди которых комендант общежития.

"В ночь на пятницу (24 апреля) 22-летнему парню стало плохо, и он потерял сознание. Никаких симптомов коронавируса не было. Однако в больнице ему сделали ПЦР-тест и за сутки узнали о положительном результате", – уточнили в ОГА.

Отмечается, что в тот же день тесты сделали контактным лицам. По состоянию на 27 апреля, протестированы 20 человек, вечером поступило еще 50 образцов.

По решению правительства, указанное общежитие определено изолятором. В нем ограничен доступ для посторонних, ограничено передвижение жителей между этажами, проводится ежедневный температурный скрининг. Также в здании проведена дезинфекция.

OBOZREVATEL ранее писал о вспышке коронавируса в общежитии города Вишневое Киевской области, где заболели 79 человек, в том числе 16 детей.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус
Место
Украина Киев
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