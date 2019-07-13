Всех попросили уйти: в "Жулянах" из-за ЧП с самолетом случился коллапс

Пользователи сообщили в сети, что в Киеве в аэропорту "Жуляны" случился коллапс из-за ЧП с самолетом "Белавиа" "Киев-Минск" 12 июля.

"Все вылеты в Жулянах отменены, мои датчане с 4 утра до 9 утра просидели в ожидании без какой-либо информации что происходит. Сейчас всех попросили покинуть аэропорт, без каких либо ориентиров когда аэропорт возобновит работу", – написала на своей странице в Facebook Алла Шорина.

По словам туристов, телефоны служб постоянно заняты.

Аэропорт "Жуляны" "24"

В то же время, в комментариях к этому посту уточняется, что аэропорт могли закрыть из-за проведения ремонтных работ.

Позже Шорина сообщила, что рейс ее подопечных перенесли на 14 июля в аэропорт "Борисполь".

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля текущего года самолет Boeing 777−200 авиакомпании Air Canada, следовавший по маршруту Ванкувер – Сидней, совершил аварийную посадку в Гонолулу (Гавайские острова, США), в результате чего пострадали 35 человек.

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