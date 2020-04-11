Все началось с насморка: 21-летний киевлянин с COVID-19 из бокса описал необычные симптомы

Молодой киевлянин Виктор Фантаев заразился коронавирусом и рассказал о том, как начиналось и протекает его заболевание.

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На данный момент он находится в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией в одной из столичных больниц. Об этом Виктор рассказал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Друзья, товарищи, знакомые, хейтеры, сегодня я хочу рассказать свою маленькую историю, как я заболел коронавирусом. Мне казалось, что все это в стороне, а подхватить это, как "выиграть в лотерею", ведь по официальным данным больных в Украине 0,01%", – написал заболевший.

21-летний киевлянин заразился COVID-19 facebook.com/viktorfant

Первые симптомы COVID-19 у 21-летнего парня появились около 10 дней назад. По его словам, он ежедневно контактировал только со своей семьей и двумя посторонними людьми, в магазин ходил по ночам, а по Киеву передвигался исключительно на машине. Виктор отметил, что не знает, где мог подхватить коронавирус.

21-летний киевлянин заразился COVID-19 facebook.com/viktorfant

Зараженный детально описал свои ощущения и симптомы:

День 1 – появились первые симптомы: насморк, легкий кашель. Парень не предал этому особое значение.

День 3 – заболевание уже ощущалось. Влажнй кашель усилился, "ломало" тело, появилась сильная боль в горле. Температура отсутствовала.

Палата заболевшего коронавирусом facebook.com/viktorfant

День 4 – Виктор по телефону обратился к семейному врачу. Кашель резко изменился на сухой.

"Кашель был такой силы, что я не спал всю ночь. Мне доктор выписала симптоматическое лечение", – отметил заболевший.

Палата заболевшего коронавирусом facebook.com/viktorfant

День 6 – появилась первая температура выше 37,1. Состояние ухудшилось. Парень настоял на том, чтобы ему сделали тест на коронавирус.

"Ко мне не приехала делать тест мобильная бригада, мне сказали прийти в поликлинику. Благо у меня есть машина и сейчас не будет эпидемии у половины Шевченковского района. Мой семейный доктор боялась со мной контактировать и даже за все время не послушала мои лёгкие", – отметил Виктор.

Палата заболевшего коронавирусом facebook.com/viktorfant

День 7 – температура перестала опускаться ниже 38 градусов. "Скорая" госпитализировала Виктора в инфекционную больницу. Экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат. Взяли еще один ПЦР-тест.

День 8 – тяжелое состояние, ставят много капельниц, делают уколы. Парня поселили в пустую общую палату на этаже, переполненном зараженными COVID-19. Пришел результат ПЦР-теста – отрицательный.

"Если вы хотите, чтобы к вам подходили, давайте денег, без этого никого не найдете", – написал зараженный.

Палата заболевшего коронавирусом facebook.com/viktorfant

День 9 – температура 39,4. Второй ПЦР-тест на коронавирус показал положительный результат. Рентген показал двухстороннюю пневмонию. Зараженный согласился подписать "отказ от ответствености" и пройти эксперементальное лечение "Плаквенилом" – препаратом от малярии. Парня перевели в бокс, где лежит еще один мужчина с COVID-19.

Палата заболевшего коронавирусом facebook.com/viktorfant

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 11 апреля в Киеве от коронавируса умерли уже семь человек, почти 400 инфицированы.

Статистика по районам Киева выглядит так:

Ранее стало известно имя умершего от коронавируса молодого человека в Киеве: он не пил и не курил.