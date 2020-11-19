Фельдшер скорой из Киева – о том, как COVID-19 изменил работу: пациентов много, но у нас всего хватает

Фельдшер отделения №1 Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева Оксана Коваль рассказала об изменениях в работе с наступлением пандемии COVID-19.

"Сначала было трудно. Непонятно, как все должно происходить. Что мы будем делать на вызовах? Как себя будут вести пациенты? Так же со средствами защиты: как одеть, как обуть? А потом мы привыкли. Пациенты также привыкли к нашему виду, а в начале пугались", – отметила она на странице в Facebook.

По ее словам, врачи могут обратиться как к заведующему, так и к старшему фельдшеру, всегда помогут с транспортировкой, госпитализацией больных.

"К первому ноября мы были одни в отделении (одна ковидная бригада. - Ред.) Работы было очень много. Сейчас добавили еще одну, поэтому немного легче. Пациентов много. Мы обслуживаем почти весь Киев, потому что то там бригада занята, то там, я о ковидных рассказываю", – добавила Коваль.

Фельдшер уточнила, что бригада обеспечена необходимым. "У нас все есть. В машинах, пожалуй, костюмов 30 лежит, маски, респираторы, перчатки, дезраствор, антисептики. Все в большом количестве. Я не знаю, чего у нас нет", – подытожила она.

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