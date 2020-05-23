Почему не надо спешить ездить в метро Киева: врач объяснила опасность

В подземку не следует спускаться даже в выходные дни, когда она менее загружена

После возобновления работы метро им следует пользоваться только в случае крайней необходимости

Пребывание в метро Киева после возобновления его работы может представлять угрозу с точки зрения заражения коронавирусом даже при условии, что пассажиры будут в масках и в перчатках.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказала терапевт, эпидемиолог, ревматолог Людмила Смолина. "Тем, у кого нет особой необходимости, я рекомендую воздержаться от поездок", – заметила она.

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По мнению врача, исходя из санитарных соображений следовало бы ограничить количество людей, одновременно находящихся в метро, но "массовость победит". К снятию ограничений власть вынуждает транспортный коллапс в столице, допустила она.

Медик заметила, что в метро крайне проблематично организовать измерение температуры тела каждого пассажира, а также контроль за соблюдением рекомендованных правил гигиены.

"Даже если в определенные часы или в выходные дни метро загружено меньше, мы же не знаем, кто до нас там чихнул, вытер нос рукой и испачкал поручни. Даже если люди будут в перчатках, их нужно уметь правильно снимать – выворачивая внутрь, не касаясь внешней поверхности, и сразу выбрасывать", – подчеркнула медик.

Врач пояснила, почему не надо спешить ездить в метро

По ее словам, метрополитеном на данном этапе ослабления карантина следует пользоваться только тем, кому это крайне необходимо. "Те, кто могут остаться, пусть еще немного повременят", – порекомендовала врач.

Как писал OBOZREVATEL, метро в Киеве возобновит работу с 25 мая. Администрация метрополитена заявила, что рассчитывает на поддержку полиции в вопросе соблюдения пассажирами масочного режима.

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