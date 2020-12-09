Врач о психологических проблемах COVID-больных в Киеве: маски снимают, у них падает сатурация

В реанимационном отделении Киевской клинической больницы №4 больные снимают кислородные маски, потому что им кажется, что у них все хорошо.

Об этом в интервью "Главреду" сообщила директор (главный врач) медучреждения Татьяна Мостепан, обратив внимание на нестабильное психологическое состояние пациентов.

"Если же мы видим повышенную обеспокоенность пациента, обязательно привлекаем психолога. У пациента нет контакта с родственниками, они могут лишь передать передачу через санитаров. Родственники общаются только в телефонном режиме", – подчеркнула она.

Но в реанимации, по словам медика, пользоваться телефоном не позволяют, так как больные снимают маски, падает сатурация, потому что им кажется, что все хорошо, а на самом деле показатели говорят об обратном.

"Философия нашего заведения в том, чтобы людям, которые попали в эту беду, помочь не только вылечиться, но и пережить все это более спокойно и выйти из больницы", – добавила Мостепан.

Она также уточнила, что в больнице психолог работает не только с больными, но и с персоналом, так как сначала было немного паники, страхов, депрессивных состояний.

Как сообщал OBOZREVATEL: