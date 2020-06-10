В Украине впервые вспыхнул коронавирус в детсаду: родители подняли шумиху, город могут вернуть на жесткий карантин

По результатам тестов могут не только закрыть детские сады, но и вернуть жесткий карантин

В Украине впервые зафиксировали вспышку COVID-19 в детском саду "Калинка" в городе Бровары Киевской области. Инфицированными оказались и работники, и дети, двоих из которых пришлось госпитализировать.

Сейчас садик не работает, а в горсовете обсуждают вопрос о закрытии всех дошкольных учреждений. Какая ситуация сложилась в городе – узнавал OBOZREVATEL.

Где лечат больных

О текущей ситуации в детском саду OBOZREVATEL рассказала депутат городского совета Броваров Виктория Коваленко.

"У нас уже 13 официально подтвержденных случаев, количество больных работников увеличилась до 4 человек. Еще инфицировано 9 детей, двое из них, мальчика и девочку, отправили в областную больницу Боярки. У них была высокая температура почти под 40 градусов, но уже сейчас они идут на поправку, температура снизилась до 36,6", – сообщила она, добавив, что другие больные в стабильном состоянии находятся дома на самоизоляции.

В городе Бровары зафиксировали вспышку коронавируса

Кто именно мог занести коронавирус в детское дошкольное учреждение, пока неизвестно, говорит Коваленко.

"У воспитательницы первой проявились симптомы, она себя неважно чувствовала. У женщины взяли ПЦР-тест, который дал положительный результат. После этого начали тестировать всех, кто имел контакт. Кто занес первым – неизвестно, потому что мог и ребенок занести, так как кроме двух госпитализированных, у других вообще никаких симптомов не было", – сказала она.

Депутат уверяет, что все садики, включая "Калинку", на 100% обеспечены необходимыми средствами защиты, а местные власти постоянно контролирует соблюдение администрацией детских учреждений всех санитарных норм.

"Никаких проблем или вопросов нет. В общем, от этого не застраховано ни один город, но первый случай пришелся на наши Бровары", – добавила Коваленко.

Закрывать детсады или нет?

Детский иммунолог Алла Волоха считает, что пока важно проследить за ситуацией и не делать поспешных решений.

"Это действительно ожидаемая ситуация, вирус никуда не исчез и может появиться везде. Но, вероятно, следует строже подходить к выполнению всех необходимых правил социального дистанцирования и индивидуальной защиты. Но если у кого-то вдруг появляются хоть минимальные признаки заболевания, значит нужно самоизолироваться", – сказала она в комментарии OBOZREVATEL.

В детсадах надо ужесточать правила безопасности

В то же время Коваленко сообщила, что 9 июня на совещании местные депутаты обсуждали вопрос закрытия всех садов в городе, но единогласного решения пока нет.

"Вопрос по закрытию садов сейчас открыт, но пока они работают. Сами родители просят не закрывать все садики, ведь для некоторых это вопиюще, им нужно идти работать, а детей оставить некому", – объясняет она.

Депутат также рассказала, что сегодня начали тестировать работников всех садов в Броварах. Результаты ожидаются уже в ближайшие несколько дней, и учитывая количество выявленных случаев, уже будет решаться окончательно, закрывать ли заведения дошкольного образования.

В Броварах решают вопрос о закрытии детских садов

Как заявил OBOZREVATEL мэр Броваров Игорь Сапожко, если будут обнаружены новые положительные тесты на коронавирус у работников других детсадов, город вернется к жесткому карантину.

"Тогда закрываем не только дошкольные учреждения, но и снова запретим спортивные занятия, религиозные мероприятия, работу ТРЦ и другое. В общем, вернем все, как было до снятия жестких ограничений", – сказал он.

Однако, это лишь в том случае, если станет известно о новых случаях заболеваемости в детских садах. Пока же, как отмечает мэр, речь о закрытии садиков не идет.

"Мы же никого не заставляем отводить ребенка в детский сад. На сегодня 19 садов по всему городу посещает 640 детей, и это говорит о том, что есть родители, которым негде оставить своих чад, которые работают, и сейчас вопрос закрытия дошкольных учреждений не стоит", – пояснил он.

Родители заинтересованы в работе детских садов

Детсад "Калинка", как сообщает Сапожко, закрыт и продезинфицирован, говорить о его открытии в ближайшее время невозможно.

"Откроется садик после 14 дней обсервации? Я думаю, что нет. Потому что у людей, у которых на сегодняшний день не выявлен COVID-19, могут обнаружить его через день или два", – говорит мэр.

Как обезопасить детей и взрослых

По словам Сапожко, сейчас за каждым дошкольным учреждением закреплено ответственное лицо и усиливается работа санитарно-эпидемиологического надзора. С обнаружением инфицированной воспитательницы уже было проведено 54 теста на коронавирус у работников детсада "Калинка", детей и контактных лиц, еще 61 тест – на очереди.

"С управлением образования мы обсуждали вопрос возможности чаще тестировать работников детских садов, но понимаем, что это тысячи людей, поэтому оперативно делать их будет очень трудно", – сказал он.

Городской глава также объясняет, что перед открытием садов специальная комиссия провела полную подготовку и наработала определенный алгоритм работы этих учреждений.

В Броварах тщательно готовились к открытию садов

"В подготовке были задействованы и врачи, и санстанция, и потребслужба. Мы сняли смывы во всех садах, проверили, разработали правила, как заводить детей в учреждение, как их выводить на прогулки, медосмотры, как вести себя внутри и все остальное", – говорит чиновник. По его словам, сделали максимально из того, что вообще может приниматься в случаях борьбы по распространению коронавируса.

Врачи-инфекционисты также отмечают, что ничего более эффективного еще не придумали. Поэтому, или же закрывать детсады полностью, или же учиться жить в условиях пандемии, и максимально придерживаться тех правил безопасности, которые есть. И от возможности заболеть никто не застрахован.

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