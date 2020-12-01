Возле Почтовой площади в Киеве ходили трамваи: украинцы вспомнили раритет

В сети вспомнили, как по улице Сагайдачного в Киеве были проложены трамвайные пути и ходили трамваи.

Снимком, датированным 1959 годом, поделились на странице "Киевлянин" в Twitter.

Улицу Сагайдачного проложили в 1810-х годах после пожара на Подоле. Тогда она называлась Александровская и была частью пути с Подола на Печерск вместе с современным Владимирским спуском и улицей Грушевского, позже была частью улицы Революции и улицы Кирова.

Как самостоятельная, Сагайдачного была оформлена только в 1955 году и носила имя советского идеолога Жданова, по ней курсировал трамвай.

В 1972 году в связи со строительством синей ветки метро ​​трамвай перенесли на улицу Братскую. Такое решение должно было быть временным. Однако после реконструкции Почтовой площади конфигурация трамвайной трассы изменилась и пути вдоль Братской оказались целесообразными.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Крещатик был модным досугом для богачей, там продавали и чаи, и авто.