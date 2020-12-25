Возле кинотеатра в Киеве произошло ДТП с 5 автомобилями. Видео

Поздно вечером 24 декабря в Киеве произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей.

Как сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, авария случилась на Голосеевском проспекте возле кинотеатра "Загреб" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В результате автомобильное движение в сторону центра города на некоторое время было заблокировано.

Информация о пострадавших и причины аварии уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL 12 декабря нетрезвый водитель устроил аварию в Киеве и стрелял по ее свидетелях. Инцидент произошел на проспекте Леся Курбаса.

В ночь на 14 декабря водитель на Lexus устроила лобовую ДТП с Citroen на проспекте Лобановского, 4. По словам свидетелей аварии, водитель и пассажиры Lexus были пьяными.