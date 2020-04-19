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19 апреля • обновлено в 16:04
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Воздух в Киеве стал чище: обнародованы свежие данные

1.3т
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Показатели загрязнения воздуха украинской столицы снизились до умеренного.

Об этом свидетельствуют данные на сайте IQair. По состоянию на 15:00 в Киеве уровень загрязнения составляет 85 AQI.

Воздух в Киеве стал чище: обнародованы свежие данные

24tv.ua

Таким образом столица больше не лидирует в антирейтинге городов мира, а занимает 13 место. Первое место у Эр-Рияда (Саудовская Аравия).

Воздух в Киеве стал чище: обнародованы свежие данные
Воздух в Киеве стал чище: обнародованы свежие данные

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев 18 апреля вышел на первое место в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха в 361 AQI, что чревато респираторными заболеваниями.

Загрязнение воздуха произошло из-за пожаров в Киевской и Житомирской областях, которые все еще не могут потушить.

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Читайте все новости по теме "Пожар в зоне ЧАЭС" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Пожар в зоне ЧАЭС
Место
Украина
Тег
Экология
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