Воздух в Киеве снова самый грязный в мире: здоровье украинцев под угрозой

Кияни 12:23, 18.04.2020

Киев в субботу, 18 апреля, снова вышел на первое место в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха.

Соответствующие данные опубликовали на сайте iqair.com. На данный момент рейтинг загрязнения Киева составляет 361 AQI.

iqair.com

Такой уровень загрязнения может вызывать респираторные заболевания. Эффект может быть более выраженным у людей с заболеваниями легких и сердца.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Кияни

Смотрите также

Под Тернополем загорелся заповедник: первые подробности и фото

Плюс 444 за сутки: появилась статистика Минздрава по коронавирусу на 18 апреля

В Германии заявили о громкой победе над коронавирусом

Выросла смена "Гиви": в сеть попали фото молодого пополнения "ДНР"

Скорые неслись по шоссе: в Киев прибыл борт с ранеными героями Донбасса