Вот, кто поднял руку: публичное избиение пенсионера в Киеве взбесило украинцев

Патрульная полиция Киева задержала продавца-иностранца, который избил на одном из рынков пенсионера из-за замечания.

"Задержан патрульной полицией. Везут в местное управление полиции", – передает "Киев оперативный" со ссылкой на заявление Антона Сидоренко.

Данный инцидент вызвал резонанс в сети. Пользователи предположили, что указанного мужчину вечером уже отпустят.

"Думаю вечером уже будет на свободе. Полиция респект! Но не забывайте какой у нас суд", – написали в сети.

Сам патрульный Сидоренко ответил пользователям, что суд в конечном итоге вынесет решение после разбирательства соответствующих органов.

"К сожалению, я не суд. Я задержал - а дальше работает следователь, прокуратура должна поддержать обвинение, и потом только суд выносит логические завершение", – написал он.

Кроме того, половина комментаторов агрессивно отреагировала на действия продавца, предложив применить к таким, как он насилие и показать им, кто главный на украинской земле.

"Мужики, если вы все тут настоящие, то надо собраться, ч*рку этого немного примять. А денег взять правильно, дать пострадавшему за честь и совесть! А этим чу*кам показать, что мы хозяева на своей земле, а не биомусор, как они считают. Поэтому за любой конфликт будут битыми и выгнаными, а точки спаленными. Вот только тогда будет страх и уважение".

Как сообщал OBOZREVATEL, за избиением пенсионера спокойно наблюдали очевидцы