Воспаление, зуд и сыпь: названы губительные последствия тумана в Киеве

С 15 по 21 октября концентрация вредных веществ в воздухе Киева значительно превышена.

За указанный период в столице превышены нормы концентрация пыли, сернистого и угарного газа, а также формальдегида. Об этом для "Левого берега" рассказали в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Сообщается, что взвешенные вещества (пыль) в 1,1-1,4 раза превышали норму на проспекте Победы (возле метро "Святошин"), на Бессарабской площади, бульваре Леси Украинки, улицах Каунасская и Семена Скляренко.

Диоксид серы (сернистый газ, химическая формула SO2) в 2,1-2,7 раз превышал граничные показатели на проспекте Победы и Оболонском, Демиевской площади; в 1,4-1,9 раз на всех остальных постах города.

Оксид углерода (СО) в 4,0-4,9 раз превышал норму на улицах Каунасская и Семена Скляренко, площади Победы, Бессарабской и Демиевской. Формальдегид в воздухе превышал в 3,1-3,2 раза на проспекте Победы.

При этом в обсерватории уточнили, что загрязнение воздуха связано с метеорологическими условиями.

Загрязнение в Киеве

Специалисты пояснили, что в атмосферу попадают выхлопы из авто, дым от мусоросжигательных заводов и деревообрабатывающих фабрик. При этом угарный газ вызывает тошноту, головокружение, шум в ушах, в тяжелых случаях может привести к потери сознания. А формальдегид может вызвать воспаление глаз, зуд, сыпь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине был зафиксирован самый высокий уровень концентрации угарного газа (СО), наравне с промышленными районами Китая или США.

Ранее в КГГА сообщил, что туман, который уже несколько дней наблюдается в Киеве, вызван особенностями температурного режима в октябре.

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