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Напали возле подъезда: в Киеве пара грабителей попала на камеры

1.7т Читать материал на украинском

В Киеве пара злоумышленников совершила попытку ограбления девушки прямо возле подъезда жилого дома.

Они попытались отобрать ее вещи на ул. Срибнокильская, 12, сообщили в группе "Позняки Осокорки Харьковский" в Facebook (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"Была попытка ограбления этой парочкой, девушка смогла отбиться. Кто узнает – обратитесь в полицию", – попросили в соцсети.

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Злоумышленники

Злоумышленники

Скриншот

На обнародованной видеозаписи видно, что мужчина и женщина с чемоданом шли от подъезда к выходу из двора. Заметив идущую им навстречу девушку, женщина вернулась обратно, а парень зашел за спину незнакомки и потом пошел за ней следом.

Мужчина начал преследование

Мужчина начал преследование

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве на камеры видеонаблюдения попала девушка, которая похитила велосипед прямо из-под магазина на улице Заболотного, 20а.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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