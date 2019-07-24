Напали возле подъезда: в Киеве пара грабителей попала на камеры

В Киеве пара злоумышленников совершила попытку ограбления девушки прямо возле подъезда жилого дома.

Они попытались отобрать ее вещи на ул. Срибнокильская, 12, сообщили в группе "Позняки Осокорки Харьковский" в Facebook (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"Была попытка ограбления этой парочкой, девушка смогла отбиться. Кто узнает – обратитесь в полицию", – попросили в соцсети.

Новости В Киеве воровка попала на камеры наблюдения в известном ТЦ

Злоумышленники Скриншот

На обнародованной видеозаписи видно, что мужчина и женщина с чемоданом шли от подъезда к выходу из двора. Заметив идущую им навстречу девушку, женщина вернулась обратно, а парень зашел за спину незнакомки и потом пошел за ней следом.

Мужчина начал преследование Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве на камеры видеонаблюдения попала девушка, которая похитила велосипед прямо из-под магазина на улице Заболотного, 20а.

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