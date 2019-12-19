Воровала у пенсионеров: в Киеве пойдет под суд руководитель отделения "Укрпочты"

В Киеве прокуратура обвинила руководителя одного из отделений "Укрпочты" в присвоении пенсий более чем 90 тысяч гривен.

Как сообщила прокуратура Киева в Facebook, согласно материалам дела, в период с ноября 2018 года по февраль 2019 руководитель почтового отделения путем подделки подписей в официальных документах присвоила более 90 тысяч гривен.

Эти средства предназначались для выплаты пенсий 16 гражданам.

В Киеве пойдет под суд руководитель отделения "Укрпочты" Facebook/Укрпочта

Действия злоумышленницы квалифицированы по 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, то есть присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением и служебный подлог.

Обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд Киева. Преступнице грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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