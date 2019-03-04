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/Криминал

В ресторане Киева задержали ''вора в законе'': фото и видео

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В Киеве задержали очередного криминального авторитета, который планировал установить контроль в украинских преступных кругах.

Уроженец Грузии, "вор в законе" Джачвлиани Лаша устроил "сходку" в одном из ресторанов столицы, где и был задержан, сообщили в службе коммуникации полиции Киева (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Злоумышленник пытался стать куратором квартирных воров и разбойников. До 2017 года Джачвлиани Лаша находился в международном розыске за вымогательство и взятки в Италии и наркотики в Киеве", – пояснили правоохранители.

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Куратор рынков и ''квартирников'': в Киеве задержали ''вора в законе''
В Киеве задержали "вора в законе"

В Киеве задержали "вора в законе"

Полиция в Киеве

Полиция начала проверку законности пребывания "вора в законе" на территории Украины.

В Киеве задержали "вора в законе"

В Киеве задержали "вора в законе"

Полиция в Киеве

Как писал OBOZREVATEL, в феврале 2019 в Киеве полиция задержала двух "воров в законе" "Нодара Руставского" и "Тенго Гальского", а также российского уголовного авторитета "Полузверя".

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Попович Олег
Попович Олег
И зачем задерживать? Через пару месяцев вернётся и опять задержат и выдворят с запретом и толку. Пуля в голову и в канаву этих псов, "авторитет" для таких же отбросов что честно не умеют и не хотят жить.
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