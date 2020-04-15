Киев на карантине: стало известно, что будет с неиспользованными билетами на транспорт

Киевлянам объяснили, что будет с неиспользованными билетами на общественный транспорт, которые они купили незадолго до карантина. Так, QR-билеты в наземный транспорт можно будет применить после его окончания, а вот в метро все еще работают над решением этого вопроса.

Об этом OBOZREVATEL рассказали в пресс-службах КГГА и КП "Киевский метрополитен". Дело в том, некоторые люди купили билеты или проездные еще до объявления об отмене транспорта, и срок их действия истекает. В связи с этим на сайте КГГА даже была создана петиция о возвращении средств за такие проездные.

Петиция на возвращение средств

В администрации нам объяснили, что QR-билеты будут "заморожены", и их можно будет использовать после карантина.

"Электронный билет действует год. Если вы в марте купили 50 поездок, то они будут доступны до марта следующего года. Насчет QR-билетов, которые куплены через приложение, то они все сохранены на время карантина. Обычно у них срок действия 15 дней, но за время карантина никто их не потеряет", – рассказали в пресс-службе КГГА.

Е-билет

В метро ситуацию тоже решают. Как рассказала OBOZREVATEL пресс-секретарь "Киевского метрополитена" Наталья Макогон, сейчас они думают над юридическими моментами этого вопроса, а результаты будут обнародованы после карантина.

"Сейчас мы отрабатываем все юридические механизмы и рекомендуем людям обратиться к нам, когда закончится карантин. Как только механизм будет отработан, мы сразу его обнародуем. Это будет после того, как завершится карантин и метрополитен возобновит работу", – сообщила она.

Метро Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, КП "Киевский метрополитен" предварительно готов возобновить работу сразу после окончания карантина 24 апреля.

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