"Вона просто Надєжда!" Украинские знаменитости публично повздорили из-за русского языка

Детский поэт, издатель Иван Малкович и популярная ведущая Снежана Егорова повздорили из-за русского языка на благотворительном аукционе, который 23 января состоялся в Freedom Hall в Киеве.

В частности, "языковые страсти" между ними разгорелись на вечере сбора средств по спасению дома автора "Щедрика" Николая Леонтовича. Об этом сообщает "КП в Украине".

Отмечается, что Егорова вела мероприятие на государственном языке, но в какой-то момент начала говорить на русском. При этом Малкович специально подошел к сцене и попросил ее перейти на украинский.

Иван Малкович и Снежана Егорова

"А я что, перешла на какой-то другой язык, кроме украинского? Неужели после сегодняшнего вечера вы сомневаетесь в моем украинском?" – попыталась отшутиться Егорова.

Но уже через несколько минут после этого, когда она спрашивала (на украинском) имя музыкантов, выступавших на сцене, одна из девушек сказала: "Надежда". И ведущая решила подколоть Малковича.

"Простите, Иван, она просто Надежда", – сказала Егорова на украинском.

Однако и на этом их перепалка не закончилась. Вскоре на сцену вышла организатор аукциона и директор Украинского фонда гуманитарного развития Наталья Заболотная. И ведущая вновь пошутила, что для Малковича микрофон пришлось опускать, а для Заболотной поднимать.

Снежана Егорова на вечере Freedom Hall в Киеве kp.ua

Заболотная подчеркнула, мол, "вот не возлюбила она Ивана Малковича", на что Егорова ответила с иронией.

"Он меня тоже. Сомневается в моем украинском языке, а я этого не люблю", – демонстративно сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, одиозный украинский политик Михаил Добкин отличился очередным выпадом, заявив о том, что в Украине не может идти речи о Соборности в то время, когда якобы нарушаются права русскоязычных граждан.

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