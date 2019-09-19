"Войну начала Украина": в киевском вузе вспыхнул скандал из-за профессора-"сепаратиста"

В Киеве в Межрегиональной академии управления персоналом разгорелся громкий скандал из-за пророссийских высказываний одного из преподавателей.

О конфликте с ним рассказала на своей странице в Facebook студентка МАУП Полина Кравченко. По ее словам, преподаватель открыто высказывает свою симпатию соседней стране.

"Этот человек, Колпаков Виктор Михайлович, полтора часа своей лекции просто поливал грязью Украину. Этот "учитель" вкладывает в головы студентов, войну начала Украине, что языки нашей и так нет и она нам не нужна в Европе, что мы единственная страна в мире, где... (а дальше большой список негатива), что нам нужно вернуть союз с Россией, потому что это сильное государство с хорошими зарплатами, а у нас нация без мозга и т. д., что казаки (в отличие от большевиков) были обычными бандитами и ворами, а в Севастополе наконец наступило нормальную жизнь, после аннексии Крыма", – описала она высказывание преподавателя.

Полина Кравченко Facebook Полины Кравченко

В итоге, девушка сделала замечание Колпакову, на что он ответил грубостью.

"После этого профессор просто взбисився. Я не имею желания здесь писать, все, что я от него услышала за свою "бандерность"... Он кричал: "Я военный, я полковник, я приказываю тебе – пошла вон!". Но я сказала, что я никуда не пойду из аудитории", – сказала девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в школе №68 Одессы уволили учительницу истории Людмилу Мариуцу, которая на уроках занималась российской пропагандой и умышленно навязывала детям антиукраинскую позицию.

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