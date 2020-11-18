Военный парад в центре Киева времен СССР вспомнили раритетным фото

Анна Прийма Кияни 04:00, 18.11.2020

В сети опубликовали раритетную фотографию военного парада в Киеве, снимок датирован 1930 годом.

"Тачанки РККА на Владимирской улице", – подписано фото в Twitter.

Парад в Киеве
Twitter "Историческое фото"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Крещатик был модным досугом для богачей, там продавали и чаи, и авто.

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Кияни

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