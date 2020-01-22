Водителя вырезали: в Киеве авто влетело в остановку с людьми. Фото и видео

В Днепровском районе Киева 22 января произошла смертельная авария – автомобиль Renault Logan службы охраны "Тигр" буквально вылетел на остановку с людьми.
В результате водитель погиб на месте, также пострадали еще два человека. Все случилось около 6:30 по адресу бульвар Перова, 25, сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС в г. Киеве.
Отмечается, что тело водителя спасателям пришлось вырезать из искореженного авто с помощью гидравлического инструмента.
В Киеве авто влетело в остановку с людьми
Также известно, что на момент аварии в Renault Logan був пассажир. Его и человека, который стоял на остановке, госпитализировали.
ДТП на бульваре Перова в Киеве
kiev.informator.ua
Установлением причин и обстоятельств ДТП занимаются правоохранительные органы.
ДТП на бульваре Перова в Киеве
kyiv.dsns.gov.ua
ДТП на бульваре Перова в Киеве
kiev.informator.ua
ДТП на бульваре Перова в Киеве
kiev.informator.ua
ДТП на бульваре Перова в Киеве
kyiv.dsns.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на проспекте Науки утром 20 января пьяный водитель Mitsubishi на большой скорости влетел в автомобили, разбив порядка шести из них.
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