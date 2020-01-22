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22 января • обновлено в 10:24
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Водителя вырезали: в Киеве авто влетело в остановку с людьми. Фото и видео

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В Днепровском районе Киева 22 января произошла смертельная авария – автомобиль Renault Logan службы охраны "Тигр" буквально вылетел на остановку с людьми.

В результате водитель погиб на месте, также пострадали еще два человека. Все случилось около 6:30 по адресу бульвар Перова, 25, сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС в г. Киеве.

Отмечается, что тело водителя спасателям пришлось вырезать из искореженного авто с помощью гидравлического инструмента.

В Киеве авто влетело в остановку с людьми

В Киеве авто влетело в остановку с людьми

Также известно, что на момент аварии в Renault Logan був пассажир. Его и человека, который стоял на остановке, госпитализировали.

ДТП на бульваре Перова в Киеве

ДТП на бульваре Перова в Киеве

kiev.informator.ua

Установлением причин и обстоятельств ДТП занимаются правоохранительные органы.

ДТП на бульваре Перова в Киеве

ДТП на бульваре Перова в Киеве

kyiv.dsns.gov.ua

ДТП на бульваре Перова в Киеве

ДТП на бульваре Перова в Киеве

kiev.informator.ua

ДТП на бульваре Перова в Киеве

ДТП на бульваре Перова в Киеве

kiev.informator.ua

ДТП на бульваре Перова в Киеве

ДТП на бульваре Перова в Киеве

kyiv.dsns.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на проспекте Науки утром 20 января пьяный водитель Mitsubishi на большой скорости влетел в автомобили, разбив порядка шести из них.

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Автор
Марта Рок
Темы
ДТП в Киеве Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ГосЧС смерть ДТП авария
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
"тело водителя спасателям пришлось вырезать" уровень журналистики - украина
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