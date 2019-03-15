Разбита голова, сломана челюсть. Из-за 2 гривен водитель зверски избил пассажира в Киеве

Водитель маршрутки №825 Киев-Боярка жестоко избил пассажира за то, что тот попросил у него сдачу. У мужчины тяжелые травмы и предстоит дорогая операция. Подробнее ‒ в материале OBOZREVATEL.

Никто не заступился

Роман Недзвецкий возвращался домой с работы вечером 7 марта. По словам его супруги Елены Сопенко, мужчина сел в маршрутку №825 в Чабанах, и ему нужно было доехать домой в Боярку.

"Он передал водителю 15 грн, а сам проезд стоит 13 грн. Но сдачу ему так никто и не передал. Маршрутка была полной, он находился на задней площадке. Сначала он крикнул водителю, что сдачу не передали, но ответа не было. Тогда он пробрался поближе и еще раз сказал, что сдачи не дали. На что водитель перепрыгнул со своего места в салон, открыл двери и вытолкал мужа на остановку в Вите Почтовой. Роман упал и ударился головой о бордюр. Водитель же начал бить его лежащего ногами. Потом запрыгнул назад и уехал. Никто из пассажиров не заступился", ‒ рассказала OBOZREVATEL Елена.

Маршрутка №825 Факты

Роман Недзвецкий Киев оперативный

Романа забрали в больницу, сначала он находился в Боярской больнице, через несколько дней его перевели в областную. У него открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом челюсти в трех местах, сломан нос. Во вторник, 19 марта, ему предстоит операция.

"Будут вставлять семь титановых пластин, сама операция стоит 18 тысяч гривен, это без лечения", ‒ говорит супруга пострадавшего.

Диагноз врачей

Водителя ищут

Правоохранители приехали в больницу в день нападения и взяли заявление. Удалось запомнить и номер маршрутки АА 1283 АА.

"На другой день мы поехали в депо этого перевозчика. Говорили с диспетчерами, они пообещали выяснить. Но так и не перезвонили. Когда мы с ними связались, они сказали: "А кто же признается". И на этом пока все", ‒ жалуется Елена.

В пресс-службе полиции Киевской области говорят, что дело уже внесли в ЕРДР по ст. 122 "умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести" УК Украины.

"Сейчас полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Есть свидетель, который звонил на 102 и сказал, что произошло. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит, вследствии чего были получены такие травмы: от падения, от ударов и так далее. Также будет проведено опознание. Личность водителя пока не установлена, мы ищем", ‒ сказал OBOZREVATEL спикер Николай Жукович.

Сам Роман чувствует себя плохо, с трудом говорит, потому что у него сильно болит голова.

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